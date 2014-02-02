Макс Бурсак проиграл титульный бой WBA
12:08, 02 февраля 2014Спорт
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Украинский боксер компании К2 Макс Бурсак проиграл бой за титул Интерконтинентального чемпиона WBA австралийцу Джерроду Флетчеру, который прошел в Монако.
Макс Бурсак / К2
Об этом сообщает официальный сайт WBA.
Украинец провел упорный поединок с приблизительно равными шансами на успех для обоих боксеров. К сожалению, чувствовалась нехватка времени для подготовки к бою Бурсака, о чем много говорилось перед поединком. К тому же, украинец не всегда чисто боксировал, за что дважды поплатился снятием очков. Судья в ринге оштрафовал Бурсака за удары соперника по затылку во 2-м и 11-м раундах.
В итоге, счет в записках боковых судей оказался в пользу Флетчера – 111:115, 111:115 и 112:114.
Для украинского боксера это поражение стало вторым в карьере.
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