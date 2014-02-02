Макс Бурсак проиграл титульный бой WBA

Об этом сообщает официальный сайт WBA.

Украинец провел упорный поединок с приблизительно равными шансами на успех для обоих боксеров. К сожалению, чувствовалась нехватка времени для подготовки к бою Бурсака, о чем много говорилось перед поединком. К тому же, украинец не всегда чисто боксировал, за что дважды поплатился снятием очков. Судья в ринге оштрафовал Бурсака за удары соперника по затылку во 2-м и 11-м раундах.

В итоге, счет в записках боковых судей оказался в пользу Флетчера – 111:115, 111:115 и 112:114.

Для украинского боксера это поражение стало вторым в карьере.