11-го узнаем преемника Блохина?

11 января в Киеве пройдет очередное заседание Исполкома ФФУ, в повестке дня которого значатся всего три вопроса. Один из них очень актуален и волнует всех, без исключения, поклонников отечественного футбола.

Речь идет о замещении вакансии главного тренера национальной сборной по футболу, появившуюся после ухода Олега Блохина. Скорее всего, именно 11 января мы узнаем, кто будет готовить главную команду страны к отборочному турниру ЧМ-2010, пишет "Команда".

Напомним, что уже 14 января представители Хорватии, Англии, Украины, Белоруссии, Казахстана и Андорры встретятся с тем, чтобы обсудить календарь нашей отборочной группы. А на 6 февраля у сборной Украины запланирован контрольный поединок с командой Кипра.