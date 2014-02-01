Международная федерация баскетбола назвала обладателей wild card на ЧМ-2014
14:13, 01 февраля 2014Спорт
0
Международная федерация баскетбольных ассоциаций (FIBA) назвала 4 национальные сборные, которые получили специальное приглашение на Чемпионат мира-2014 - Бразилия, Финляндия, Греция и Турция.
ЧМ-2014 / fiba.com
Об этом сообщается в официальном Twitter организации.
Отметим, что всего на путевку на чемпионат мира рассчитывали 13 сборных: Канада, Китай, Нигерия, Россия, Катар, Турция, Греция, Израиль, Босния и Герцеговина, Польша, Финляндия, Бразилия и Венесуэла. Германия и Италия в последний момент отозвали свои заявки в связи с финансовыми условиями.
Как сообщал УНИАН, жеребьевка финальной части турнира, в которой выступят 24 команды, пройдет 3-го февраля. В этот же день состоится жеребьевка второй части отборочного турнира Евробаскета-2015, финальный турнир которого состоится осенью будущего года в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter