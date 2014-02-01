Международная федерация баскетбола назвала обладателей wild card на ЧМ-2014

Об этом сообщается в официальном Twitter организации.

Отметим, что всего на путевку на чемпионат мира рассчитывали 13 сборных: Канада, Китай, Нигерия, Россия, Катар, Турция, Греция, Израиль, Босния и Герцеговина, Польша, Финляндия, Бразилия и Венесуэла. Германия и Италия в последний момент отозвали свои заявки в связи с финансовыми условиями.

Как сообщал УНИАН, жеребьевка финальной части турнира, в которой выступят 24 команды, пройдет 3-го февраля. В этот же день состоится жеребьевка второй части отборочного турнира Евробаскета-2015, финальный турнир которого состоится осенью будущего года в Украине.