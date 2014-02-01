Яна Бондарь выиграла бронзу чемпионата Европы по биатлону

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Женская спринтерская гонка получилась весьма драматичной. Спортсменок, поднявшихся на пьедестал почета, раздели всего 5,4 секунды. Именно столько Бондарь проиграла победительнице Марте Олсбу из Норвегии. Второй сенсационно финишировала испанка Виктория Падиал Эрнандес, отставшая от чемпионки на 1,2 сек. Столь высокий результат спортсменки объясняется ее идеальной стрельбой – ни одного промаха. В свою очередь, украинка на двух огневых рубежах промахнулась трижды, а норвежка – дважды.

Три другие украинки в этой гонке добились куда более скромных результатов. Надежда Белкина финишировала 17-й, Ирина Вавринец – 20-й, Алла Гиленко – 35-й.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Нове Место (Чехия) продлится до 4 февраля.