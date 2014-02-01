Умер бывший тренер сборной Испании и «Барселоны»
11:30, 01 февраля 2014Спорт
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В Мадриде в возрасте 75 лет скончался бывший тренер сборной Испании и «Барселоны», чемпион Европы-2008 Луис Арагонес.
Луис Арагонес / newsbarca.com
Об этом сообщает испанская Marca.
Тренер скончался в субботу рано утром в столичной Clínica Cemtro.
Пиком карьеры Арагонеса стала победа во главе сборной Испании на Евро-2008. Именно эта команда, которую создал Арагонес, затем выиграла чемпионат мира-2010 и Евро-2012, финал которого прошел в Киеве. После Евро-2008 командой бессменно руководит Висенте Дель Боске.
Также тренер известен своей работой с клубными командами. Он тренировал «Атлетико», «Барселону», «Севилью», «Валенсию», «Мальорку», «Бетис», «Эспаньол», «Овьедо» и турецкий «Фенербахче». Наибольшего успеха он добился с «Атлетико», с которым становился чемпионом Испании.
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