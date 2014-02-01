Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Париже

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Несмотря на то, что в данный момент Свитолина находится в хорошей форме, дважды с начала года одержав победы над спортсменками из ТОР-20 мирового рейтинга, в данном конкретном матче она не сумела даже навязать борьбу итальянке.

Эррани уверенно провела весь матч, имея подавляющее преимущество над соперницей. В итоге – 6:2, 6:3. На достижение победы итальянка затратила всего 1 час и 17 минут.

Как сообщал УНИАН, ранее в 2014-м году Свитолина дошла до третьего круга Открытого чемпионата Австралии, обыграв по ходу соревнований входящую в ТОР-20 мирового рейтинга россиянку Светлану Кузнецову, а на турнире в Париже обыграла другую итальянку Роберту Винчи, также входящую в число лучших теннисисток мира.