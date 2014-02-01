Коноплянка так и не перешел в «Ливерпуль»

Один из лидеров сборной Украины и лучших игроков Премьер-лиги Евгений Коноплянка остается играть в чемпионате Украины в составе "Днепра". Руководство английского "Ливерпуля" и днепропетровского клуба так и не сумело договориться о переходе игрока в стан "красных".

К полуночи по среднеевропейскому времени 31 января (1.00 1 февраля по Киеву), когда в Европе официально закрылось зимнее трансферное окно, ни на сайте "Днепра", ни на сайте "Ливерпуля" так и не появилось сообщение о переходе игрока.

Позже, сам игрок в cвоем Twitter также дал понять, что остается в "Днепре".

Интерес к украинскому игроку "Ливерпуль" проявил буквально несколько дней назад. Вместе с тем, руководство английского клуба настолько серьезно взялось за переговоры с коллегами из "Днепра", что сам игрок заявил, что он "в шоке" от намерений англичан.Тем не менее, клубы так и не сумели договориться между собой.

Ранее, 31 января, в СМИ была опубликована информация, что игрок уже достиг договоренности с новым клубом, подписав с англичанами контракт на 5 лет. Также сообщалось, что "Ливерпуль" предлагал "Днепру" за Коноплянку 15 миллионов фунтов стерлингов.