Илья Марченко принес второе очко сборной Украины в матче Кубка Дэвиса с Румынией

Как сообщает корреспондент УНИАН, Марченко выиграл матч после проигранных первых двух сетов.

В этом матче сошлись украинец, занимающий 160-е место в мировом рейтинге и входящий в ТОР-100 сильнейших игроков планеты (72-е место) лидер сборной Румынии. Разумеется, шансы на успех румынского теннисиста расценивались, как намного более высокие.

Ханеску сполна подтвердил статус фаворита в первых двух партиях. Он затратил полтора часа игры на то, чтобы сделать счет 0:2 (4:6, 2:6) и, казалось, что ничьей по итогам первого дня не избежать. Однако, то ли румын расслабился и потерял концентрацию, то ли украинец сумел очень сильно прибавить в игре, но следующие две партии остались за ним - 6:3, 7:6.

В начале пятой решающей партии психологическое преимущество уже было на стороне Марченко и, в итоге, он сумел выиграть и этот сет - 6:4.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня лидер сборной Украины Сергей Стаховский обыграл в трех партиях второго номера румынской команды Адриана Унгура. В матче до трех побед сборная Украины ведет в счете 2:0 и любая следующая игра может стать победной в матче. В субботу состоится парная игра, в воскресенье – еще две одиночные встречи.