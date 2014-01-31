Тремулинас перешел из киевского "Динамо" во французский «Сент-Этьен»

Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Тремулинас уже подписал контракт со своим будущим клубом, финансовые условия которого не раскрываются. Известно, что игрок будет выступать в «Сент-Этьене» в аренде до конца сезона.

"Я хочу поблагодарить президента Динамо Игоря Суркиса, который согласился отдать меня в аренду на ближайшие пять месяцев. Он дал мне возможность получить игровую практику и показать себя во Франции", - отметил Тремулинас.

Ранее игрок отмечал, что хотел бы поиграть во французском чемпионате, так как мечтает попасть в состав национальной сборной на Чемпионат мира-2014 в Бразилию.