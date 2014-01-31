Киевское «Динамо» обыграло болгарский «Локомотив»

Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».

Киевляне, как и в предыдущих матчах, использовали максимум замен. Олег Блохин продолжает экспериментировать с составом, ничем не показывая, что у него игроки делятся на основу и запас. Сегодня же, игроки, вышедшие в начале матча, не смогли создать «Динамо» преимущество, в то время как футболисты, появившиеся на поле после 61-й минуты, сумели дважды поразить ворота.

На 69-й минуте Андрей Ярмоленко с угла поля подал на дальнюю штангу, где оставшийся неприкрытым Демьерси Мбокани без помех отправил мяч в угол ворот. А на 86-й минуте очень красивый гол забил уже сам Ярмоленко. Динамовец в штрафной обыграл трех защитников и, улучив момент, пробил с 12-ти метров в самый угол ворот – 2:0.

В заключительном матче на первом подготовительном сборе динамовцы 1 февраля сыграют с одноклубниками из столицы Румынии - Бухареста.