Игрок киевского «Динамо» Рыбалка продолжит выступать в «Словане»

Об этом УНИАН сообщили в пресс –службе ФК «Динамо».

Напомним, что в первой части текущего сезона Рыбалка провел за либерецкий клуб во всех турнирах 27 матчей (26 в основе), забил восемь голов и отдал две голевые передачи.