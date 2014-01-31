Игрок киевского «Динамо» Рыбалка продолжит выступать в «Словане»
18:40, 31 января 2014Спорт
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23-летний полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка и вторую половину сезона 2013/14 проведет в аренде в чешском клубе «Слован» (Либерец).
Сергей Рыбалка / footboom.com
Об этом УНИАН сообщили в пресс –службе ФК «Динамо».
Напомним, что в первой части текущего сезона Рыбалка провел за либерецкий клуб во всех турнирах 27 матчей (26 в основе), забил восемь голов и отдал две голевые передачи.
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