Сборная Украины вышла в финал Кубка Содружества

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

В первом тайме, уже традиционно на этом турнире, украинцы действовали достаточно остро и создали сразу несколько опасных ударов по воротам соперника, но на последнем рубеже надежно действовал вратарь сборной Беларуси. Это, собственно, и привело к тому, что сборной Украине распечатать ворота соперника в первом тайме так и не удалось.

С первых минут второго тайма украинцы продолжали атаковать, создав несколько опасных моментов. Особенно запомнился момент на 60-й минуте матча, когда игрок сборной Украины пробил мимо вратаря соперников, который вышел далеко из ворот, и мяч попал в штангу, после чего попал уже в руки голкипера. Не менее опасным оказался и ответ белорусов в следующей атаке, но забитого мяча зрители на трибунах так и не увидели. После этого на определенный промежуток времени украинцы отдали инициативу своим соперникам, позволив им создать несколько опасных моментов.

Судьбу же матча решил эпизод на 72-й минуте матча, когда после серии рикошетов мяч в собственные ворота срезал Шестиловский. Таким образом, минимальная победа сборной Украины, которая выводит их в финал Кубка Содружества.

Соперником украинцев в решающем матче станет победитель игры Эстония - Россия.

Как сообщал УНИАН, Кубок Содружества проходит в Санкт-Петербурге (Россия) с 24 января по 2 февраля.