«Динамо» готовит рекордный трансфер?
06:10, 09 января 2008Спорт
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"Стяуа" имеет неплохие шансы пополнить казну
|Дорин Гоян
Киевское "Динамо" предложило эту сумму за Дорина Гояна.
Несмотря на свои неоднократные заявления о том, что он предпочел бы перейти в Премьер-лигу или бундеслигу, "Гоэ" (так зовут стоппера фаны "Стяуа") вполне может оказаться в команде украинского магната Игоря Суркиса, отмечает Динамомания.
Если трансфер осуществится, Дорин Гоян станет партнером другого "киевского румына" Тибериу Гиоане.
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