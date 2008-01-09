«Динамо» готовит рекордный трансфер?

По сообщениям румынских СМИ, "Стяуа" имеет неплохие шансы пополнить клубную казну на 7 миллионов долларов (это больше сумм, предложенных ранее английскими и немецкими клубами), смирившись, однако, с тем, что этой зимой ее ряды покинет один из лучших игроков команды. Кроме того, сообщается, что киевляне предложили "стелистам" 20% от суммы возможного дальнейшего трансфера футболиста.

Киевское "Динамо" предложило эту сумму за Дорина Гояна.

Несмотря на свои неоднократные заявления о том, что он предпочел бы перейти в Премьер-лигу или бундеслигу, "Гоэ" (так зовут стоппера фаны "Стяуа") вполне может оказаться в команде украинского магната Игоря Суркиса, отмечает Динамомания.

Если трансфер осуществится, Дорин Гоян станет партнером другого "киевского румына" Тибериу Гиоане.