Обама признал столицу Игр-2014 Сочи безопасным

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По его мнению, россияне прекрасно понимают, «насколько высоки ставки» во время проведения международных соревнований такого уровня, а потому обеспечат безопасность Игр.

На вопрос о том, посоветовал бы он своим близким друзьям съездить на Олимпиаду, президент США ответил: «Я бы им сказал, что верю в безопасность Сочи, но риск на масштабных международных событиях всегда присутствует». По его словам, Белый дом не будет отговаривать американцев от поездок на Олимпиаду, поскольку власти США устраивает план обеспечения безопасности Игр, подготовленный в России. «Мы ознакомились с этим планом и сотрудничаем с россиянами», — подчеркнул глава государства.

В то же время Обама сказал, что если бы Игры проводились в США, то ему было бы спокойнее, «поскольку здесь мы сами полностью контролируем ситуацию». «Однако, если вы хотите поехать на Олимпиаду, то поезжайте!», — заключил президент США.

За день до выступления Обамы Британская олимпийская ассоциация призвала отправляющихся в Сочи сограждан не афишировать свою национальную принадлежность и вести себя осмотрительно и аккуратно.

Вопрос безопасности Олимпиады стал одним из самых важных при подготовке к этим Играм. Президент РФ Владимир Путин лично пообещал «купировать» террористическую угрозу, исходящую от северокавказских радикальных исламистов, обещавших сорвать Игры.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада Сочи-2014 пройдет с 7 по 23 февраля.