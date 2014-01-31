В Барселоне состоится жеребьевка Евробаскета-2015 и ЧМ-2014

Об этом УНИАН сообщили в Местном организационном комитете (МОК) Евробаскет-2015.

Делегация Федерации баскетбола Украины, страны, где состоится Евробаскет-2015, во главе с Александром Волковым посетит церемонии жеребьевки.

Участие в этих мероприятиях также примут специалисты МОК «Украина-2015». Для специалистов МОК церемонии жеребьевки являются важными с точки зрения организации, для изучения лучшего мирового опыта проведения подобных масштабных международных событий. Поскольку осенью этого года в Киеве оргкомитет организует финальную жеребьевку Евробаскета-2015 - что является, без преувеличения, важнейшим предтурнирным событием чемпионата.

В Барселоне состоятся встречи с высшим руководством ФИБА, ФИБА-Европа и представителями местного оргкомитета ЧМ-2014, который пройдет в Испании, во время которых стороны обсудят вопросы, связанные с подготовкой турнира в Украине и обменяются опытом по операционным аспектам.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по баскетболу пройдет в Украине осенью 2015 года.