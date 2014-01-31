Объявлены полные составы на Матч Звезд НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

По регламенту, стартовые пятерки команд выбрали болельщики. Эти пятерки были оглашены неделю назад. Теперь же свой выбор сделали наставники всех команд лиги. В каждом из дивизионов были выбраны по 7 запасных игроков. Таким образом, общее число с каждой стороны составило по 12 баскетболистов.

Состав Востока выглядит таким образом: Дуэйн Уэйд (Майами), Кайри Ирвинг (Кливленд), ЛеБрон Джеймс (Майами), Пол Джордж (Индиана), Кармело Энтони (Нью-Йорк), ДеМар ДеРозан (Торонто), Пол Миллсэп (Атланта), Крис Бош (Майами), Рой Хибберт (Индиана), Джо Джонсон (Бруклин), Хоаким Ноа (Чикаго) и Джон Уолл (Вашингтон).

Запад будут представлять: Коби Брайант (ЛА Лейкерс), Стивен Карри (Голден Стэйт), Кевин Дюрант (Оклахома), Блэйк Гриффин (ЛА Клипперс), Кевин Лав (Миннесота), ЛаМаркус Олдридж (Портленд), Джеймс Харден (Хьюстон), Дуайт Ховард (Хьюстон), Дамьен Лиллард (Портленд), Дирк Новицки (Даллас), Тони Паркер (Сан Антонио), Крис Пол (Лос-Анджелес Клипперс)

Впервые в состав на Матч Всех Звезд попали ДеМар ДеРозан, Джон Уолл, Пол Миллсэп Дамьен Лиллард и Стейт Стеф Карри, который выйдет на паркет в стартовом сочетании Запада.

Тренировать команды будут Фрэнк Фогель (Восток, Индиана) и Скотт Брукс (Запад, Оклахома).

Как сообщал УНИАН, Матч всех звезд НБА состоится 16 февраля в Нью-Орлеане.