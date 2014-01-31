Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Добрынская получила награду ЕА
12:41, 31 января 2014Спорт
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Олимпийская чемпионка по семиборью, чемпионка и рекордсменка мира по пятиборью в помещении Наталья Добрынская получила награду Европейской ассоциации легкой атлетики.
Карел Пильни и Наталья Добрынская / flau.org.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.
Награду Наталье 30 января вручил вице-президент ЕА Карел Пильни, который сейчас находится с визитом в Украине. Награда стала дополнением к ратификации европейского рекорда Добрынской.
Напомним, на чемпионате мира-2012 в помещении Добрынская установила мировой рекорд по пятиборью, который автоматически также стал рекордом континента.
Что касается визита Карела Пильни, отметим, что 31 января он ознакомится с манежем «Запорожсталь» в Запорожье. На 1 февраля у него в Киеве запланирован семинар для президентов региональных ФЛА.
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