Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Добрынская получила награду ЕА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.

Награду Наталье 30 января вручил вице-президент ЕА Карел Пильни, который сейчас находится с визитом в Украине. Награда стала дополнением к ратификации европейского рекорда Добрынской.

Напомним, на чемпионате мира-2012 в помещении Добрынская установила мировой рекорд по пятиборью, который автоматически также стал рекордом континента.

Что касается визита Карела Пильни, отметим, что 31 января он ознакомится с манежем «Запорожсталь» в Запорожье. На 1 февраля у него в Киеве запланирован семинар для президентов региональных ФЛА.