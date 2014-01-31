Презентована олимпийская марка с изображением сборной Украины по биатлону

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Соревноваться среди лучших спортсменов мира и представлять украинскую сборную на Олимпиаде в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года выпала честь призеркам чемпионатов мира и Европы, победительницам и призеркам этапов Кубков мира по биатлону Елене Пидгрушной, сестрам Валентине и Вите Семеренко и Юлии Джиме. Именно их Укрпочта и изобразила на почтовой марке, выпущенной в честь этого знаменательного события.

Генеральный директор УГППС «Укрпочта» Константин Кривенко по этому поводу отметил: «Укрпочта обычно присоединяется важных и знаменательных событий в истории нашей страны. Не является исключением, конечно, и спорт. Выпуская марку, посвященную участию наших спортсменов на Олимпиаде в Сочи, Укрпочта таким образом хочет поддержать их, пожелать победы и продемонстрировать всему миру красоту и мастерство украинских женщин-спортсменов, изображая их на почтовой миниатюре и увековечивая в памяти поколений».

Это уже не первая марка, которую Укрпочта выпускает к выдающимся событиям в спорте и такое сотрудничество будет продолжаться и в будущем.

Почтовая марка «Сборная Украины по биатлону-2014» будет презентована в Сочи во время торжественной церемонии открытия Олимпиады и вручена как памятный сувенир организаторам и участникам Олимпийских Зимних игр.

В свою очередь, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка отметил: «Украина - великая спортивная держава. Нам есть кем и чем гордиться. Мы стремимся, чтобы страна знала своих героев и именно на ярких примерах наших олимпийцев росла сильная и здоровая нация, гармонично развитое молодое поколение. Неделя остается до начала XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Сейчас нашим спортсменам крайне важна поддержка соотечественников. Приятно, что вместе с Укрпочтой мы инициировали выпуск марки, посвященной участию наших спортсменов на Олимпиаде. Пожелаем же им успехов и удачи».

Купить марку «Сборная Украины по биатлону-2014» можно будет во всех отделениях Укрпочты. Марка выпущена тиражом 161 000 экземпляров. Номинал марки составляет 3,30 грн.

Как сообщал УНИАН, Зимние Олимпийские Игры Сочи-2014 пройдут с 7 по 23 февраля.