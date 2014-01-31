Лидеры чемпионата НХЛ выиграли очередные матчи регулярного сезона

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

30 января стал «большим игровым днем» в НХЛ, в рамках которого были проведены 10 матчей. В двух из них участвовали «Анахайм» и «Питтсбург».

В гости к «Анахайму» приехала «Филадельфия Флайерз» и «утки» уже в середине первого периода вышли вперед. Правда, на гол Патрика Маруна гости ответили точным броском Венсана Лекавалье на 15-й минуте, но, за 36 секунд до конца периода Райан Гецлаф вновь вывел лидера чемпионата вперед. Во втором и третьем периоде «Анахайм» постоянно наращивал свой перевес, давая сопернику возможность только сокращать разрыв в счете. «Филадельфия» ни разу не смогла даже сравнять счет. В итоге, 5:3 в пользу «Анахайма».

В свою очередь, «Питтсбург» решил судьбу матча с «Лос-Анджелес Кинг» уже в первом периоде. А начали разгром соперника «пингвины» на первой же минуте, когда гол забил лидер команды российский легионер Евгений Малкин. В итоге, крупная победа со счетом 4:1.

В турнирной таблице теперь на Западе у «Анахайма» 85 очков, у «Чикаго» - 79, «Сент-Луиса» - 77. На Востоке у «Питтсбурга» 78 баллов, «Бостона» - 71, «Тампы-Бэй» - 69.