Команда украинских легионеров НБА обыграла одного из лидеров лиги

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В матче, проходившем на площадке явного фаворита - «Индианы», гости захватили преимущество уже в самом начале. В первой четверти «Финикс» выиграл со счетом 36:19. Сохранила команда свое 17-очковое преимущество и к большому перерыву, отыграв вторую 12-минутку вничью 30:30. Переломной могла стать третья четверть, в которой хозяева наконец-то заиграли, как и подобает лидеру чемпионата – 25:11. Но, в концовке, «Финикс» не только удержал свое уже минимальное преимущество, но и увеличил его – 25:20. В итоге, 102:94 в пользу «Санс».

Лучшими игроком матча в составе победителей стал Горан Драгич, набравший 28 очков. Алексей Лэнь очков не набирал, зато совершил 5 подборов и 1 перехват. Вячеслав Кравцов в матче не участвовал по решению тренера.

В других играх дня «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» со счетом 117:86, а «Голден Стэйт» был сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» - 111:92.

В турнирной таблице лиги на Востоке по-прежнему лидирует «Индиана» - 35 побед при 10 поражениях. У «Майами» этот показатель составляет 32/13. На Западе у «Оклахомы» - 37/10, Сан-Антонио» и «Портленда» - 33/13, «Клипперс» - 33/16.