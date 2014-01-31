Александр Усик стал послом Украины на Юношеских Олимпийских играх

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

«Молодые послы» - один из проектов, реализуемый Международным Олимпийским Комитетом в рамках культурно-образовательной программы Юношеских Олимпийских игр.

105 послов из разных уголков Планеты будут знакомить молодежь своих стран с Играми, будут популяризировать спорт и олимпийские ценности и собственным примером вдохновлять спортсменов на новые победы.

В течение ЮОИ послы будут сопровождать свои Олимпийские команды и будут знакомить спортсменов с культурно-образовательной программой, которая, наряду с собственно спортивными соревнованиями, является неотъемлемой частью Игр.

Все участники Игр смогут посетить мастер-классы прославленных олимпийцев, получить важные знания по профилактике травматизма, здоровому питанию, борьбе с допингом, умении общении со средствами массовой информации.

Уже в конце марта молодые послы соберутся в китайском Нанкине, где в течение 4 дней, во время семинара, получат всю необходимую информацию относительно своей роли и обязанностей на ЮОИ.

Напомним, что послом на I Юношеские Олимпийские игры 2010 года в Сингапуре была Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени.

Вторые Юношеские Олимпийские Игры пройдут в Нанкине (Китай) с 16 по 28 марта.