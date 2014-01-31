Александр Усик стал послом Украины на Юношеских Олимпийских играх
Международный Олимпийский Комитет (МОК) утвердил состав молодых послов на II летние Юношеские Олимпийские игры (ЮОИ), где по рекомендации НОК Украины, поддержанной МОК, страну на этом престижном спортивном форуме будет представлять Олимпийский чемпион по боксу Александр Усик.
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
«Молодые послы» - один из проектов, реализуемый Международным Олимпийским Комитетом в рамках культурно-образовательной программы Юношеских Олимпийских игр.
105 послов из разных уголков Планеты будут знакомить молодежь своих стран с Играми, будут популяризировать спорт и олимпийские ценности и собственным примером вдохновлять спортсменов на новые победы.
В течение ЮОИ послы будут сопровождать свои Олимпийские команды и будут знакомить спортсменов с культурно-образовательной программой, которая, наряду с собственно спортивными соревнованиями, является неотъемлемой частью Игр.
Все участники Игр смогут посетить мастер-классы прославленных олимпийцев, получить важные знания по профилактике травматизма, здоровому питанию, борьбе с допингом, умении общении со средствами массовой информации.
Уже в конце марта молодые послы соберутся в китайском Нанкине, где в течение 4 дней, во время семинара, получат всю необходимую информацию относительно своей роли и обязанностей на ЮОИ.
Напомним, что послом на I Юношеские Олимпийские игры 2010 года в Сингапуре была Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени.
Вторые Юношеские Олимпийские Игры пройдут в Нанкине (Китай) с 16 по 28 марта.