«Шахтер» выиграл у «Зенита» в Объединенном Суперкубке

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В отличие от первого матча турнира, в котором харьковский «Металлист» и московский ЦСКА не забивали голов в основное время (в серии пенальти выиграли россияне – 4:2), здесь команды отличились сразу трижды. В середине первого тайма счет открыл игрок донецкой команды Алекс Тейшейра, а во втором тайме, на 81-й минуте Александр Рязанцев ударом с пенальти восстановил равновесие – 1:1.

К слову, перед ответным голом горняки забили мяч в сетку ворот соперника, но судья отменил взятие ворот из-за оффсайда. Были моменты у горняков и в самой концовке игры, но мяч дважды попадал в перекладину ворот. И лишь за 15 секунд до финального свистка арбитра решающий гол красивым дальним ударом из-за пределов штрафной площади забил Дуглас Коста – 2:1

Таким образом, после первого тура турнирной таблице лидирует «Шахтер», набравший 3 очка. У ЦСКА на счету 2 балла, «Металлиста» - 1, «Зенита» - 0.

Как сообщал УНИАН, Объединенный Суперкубок проходит в Израиле с 30 января по 5 февраля.