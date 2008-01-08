Каникулы для динамовцев закончились

Завтра киевское «Динамо» соберется на загородной базе и начнет подготовку к новому футбольному году. Руководство клуба представит игрокам нового главного тренера Юрия Семина и его помощников. Сообщает Дело со ссылкой на пресс-службу ФК «Динамо Киев».

На собрании Юрий Семин огласит план подготовки к весенней части сезона. Но уже сейчас известно, что в Киеве динамовцы пробудут недолго. 15-го января команда уезжает в Израиль продолжать подготовку в более комфортных погодных условиях.

Сегодня вечером Юрий Семин сможет ознакомиться с ближайшим резервом, посетив товарищескую игру молодых динамовцев против броварского «Нафкома». Вполне возможно, российскому наставнику приглянутся способные Бутенин, Олейник, Дедечко, Морозюк, Ярмоленко, либо другие молодые игроки. Допилка и Кравец, закончившие год в составе первой команды, начнут подготовку под руководством Семина.