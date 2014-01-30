«Химик» проиграл немецкой «Альбе» в Кубке Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч четвертого тура группового этапа соревнований.

Игра в Южном должна была состояться еще накануне, 29 декабря, но вмешались форс-мажорные обстоятельства. Игроки немецкой команды никак не могли приземлиться в аэропорту Одессы из-за экстремальных погодных условий (обледенелой взлетно-посадочной полосы). Над «Альбой» возникла угроза технического поражения, но команда на автобусе добралась в Одессу из Киева.

Несмотря на все сложности, в отчетном матче команда из столицы Германии действовала на кураже, у нее многое получалось, и она могла выиграть еще в основное время. Первая и вторая четверти завершились с суммарным перевесом берлинцев в 7 очков – 15:18 и 13:17. Тем не менее, в третьем периоде «Химик» сумел совершить рывок 16:10, сократив разрыв до минимума. А в заключительной 10-минутке южненцы сравняли результат – 15:14.

В овертайме игра также проходила «на качелях», а решающим стал бросок «Альбы» – 65:68.

Таким образом, после четырех матчей у «Химика» 2 победы при 2 поражениях и команда занимает 2 место в турнирной таблице. Безоговорочным лидером является «Альба» - 4/0.

Как сообщал УНИАН, накануне свой матч 4-го тура Кубка Европы выиграл киевский «Будівельник», который был сильнее израильского «Ха-Поэля» из Иерусалима.