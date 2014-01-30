Сборная Украины выиграла стартовый матч футзального Евро

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Согласно формуле турнира 12 команд разделены на 4 группы по 3 коллектива. В группе А компанию украинцам и румынам составляет сборная Бельгии. И в день открытия чемпионата матч Бельгия-Румыния завершился разгромом хозяев чемпионата – бельгийской команды – со счетом 1:6. Перед игрой Украина – Румыния прогнозы были весьма осторожными, так как сила румын казалась неоспоримой.

Тем не менее, украинцы с самого начала матча захватили инициативу, а на 3-й минуте Дмитрий Сорокин завершил комбинацию партнеров точным ударом. Как оказалось впоследствии, этот гол стал единственным в матче и победным для команды Евгения Рывкина. Румыны периодически остро атаковали, украинцы отвечали контратаками, но голевых моментов так и не случилось – 1:0.

Таким образом, в турнирной таблице у украинцев и румын по 3 очка, у Бельгии – 0. И в случае, если сборная Украины даже сыграет вничью с Бельгией в заключительном матче группы А, который состоится 1 февраля, команда займет первое место и выйдет в четвертьфинал

Чемпионат Европы по футзалу проходит в Бельгии с 28 января по 8 февраля.