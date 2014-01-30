Британским спортсменам рекомендуют вести себя в Сочи как можно скромнее

Олимпийская ассоциация Великобритании рекомендовала спортсменам, тренерам и другим членам делегации на Олимпиаде в Сочи не афишировать свою национальную принадлежность и вести себя как можно скромнее, пишет Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

«В текущих условиях простой здравый смысл подсказывает, что не надо носить одежду, кричащую о том, что ее обладатель из Великобритании», — пояснили в ассоциации. При этом там добавили, что никаких конкретных данных о возможных осложнениях в ходе Игр у них нет.

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Эти заявления были сделаны на следующий день после предупреждения о «высокой вероятности терактов» до и во время Олимпиады, озвученного рядом британских официальных лиц.

По мнению британцев, главную опасность в этом смысле представляют собой северокавказские радикальные исламисты, не раз заявлявшие о намерении сорвать Олимпиаду.

Олимпийские комитеты ряда европейских стран в середине января получили анонимные письма и электронные послания с угрозами и требованием отказаться от участия в Играх. Российская сторона объявила, что эти послания не стоит рассматривать всерьез.

В то же время власти РФ ввели повышенные меры безопасности в районе проведения Олимпиады, а президент Владимир Путин лично пообещал «купировать» террористическую угрозу. Тем не менее, североамериканская хоккейная лига НХЛ объявила, что по соображениям безопасности пока не знает, будут ли отпущены ее игроки на Олимпиаду.

Сочинская Олимпиада пройдет с 7 по 23 февраля. После, с 7 по 16 марта в Сочи состоятся Паралимпийские игры.