Коноплянка «в шоке» от возможного перехода в «Ливерпуль»

Об этом, как сообщает неофициальный сайт ФК «Днепр», он заявил в интервью программе "По той бік поля".

В частности, Коноплянка отметил: «"Ливерпуль? Настолько серьезно, что я сам в шоке. Я думаю, что в ближайшее время станет все известно".

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе игрока в «Ливерпуль». Якобы, британцы готовы выложить за Конопляну 18 млн. евро, предложив игроку контракт на 4,5 года. Информацию о возможном отъезде также подтвердил отец игрока.