Коноплянка «в шоке» от возможного перехода в «Ливерпуль»
11:30, 30 января 2014Спорт
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Футболист днепропетровского «Днепра» и сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал свой возможный переход в английский «Ливерпуль», заявив, что он «в шоке» от серьезных намерений английского клуба.
Днепр / fcdnipro.ua
Об этом, как сообщает неофициальный сайт ФК «Днепр», он заявил в интервью программе "По той бік поля".
В частности, Коноплянка отметил: «"Ливерпуль? Настолько серьезно, что я сам в шоке. Я думаю, что в ближайшее время станет все известно".
Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе игрока в «Ливерпуль». Якобы, британцы готовы выложить за Конопляну 18 млн. евро, предложив игроку контракт на 4,5 года. Информацию о возможном отъезде также подтвердил отец игрока.
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