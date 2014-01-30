«Украинские атаманы» и Аргентинские кондоры» назвали составы на предстоящий матч

Об это сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

В матче, который состоится в Аргентине, явным фаворитом будут «атаманы», которые идут на первом месте в турнирной таблице группы А, набрав максимально возможные 15 очков. В то же время, аргентинская команда занимает 5-е место. К тому же, очная встреча команд в первом круге завершилась более чем убедительной победой «атаманов» в Броварах со счетом 4:1.

Состав пар на матч «Аргентинские Кондоры» - «Украинские атаманы» выглядит следующим образом. Весовая категория 49 кг. - Леандро Бланк - Дмитрий Замотаев; Весовая категория 56 кг. -Альберто Мелиан - Николай Буценко; Весовая категория 64 кг. - Карлос Аквиньо - Эвалдас Петраускас; Весовая категория 75 кг. - Карлос Озан - Дмитрий Митрофанов; Весовая категория 91 кг. - Силвио Ротела - Геворг Манукян.

Матч пройдет в Мар-дель-Плате 8 февраля.