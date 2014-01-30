«Оклахома» выиграла в центральном матче дня НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В игре, проходившей в Майами, хозяева сумели навязать борьбу сильнейшей на данный момент команде лиги только в первой четверти, выиграв ее со счетом 30:21. Соперник ответил более впечатляющим рывком во второй 12-минутке – 20:34, а добил «Хит» в третьем периоде – 25:36. После этого игра совершенно утратила интригу, а в заключительной 12-минутке шла приблизительно равная борьба, в которой, тем не менее, вновь сильнее оказались гости – 20:21.

Самым результативным игроком матча в составе победителей оказался Кевин Дюрант, набравший 33 балла. Любопытно, что лучший игрок «Майами» Леброн Джеймс набрал на 1 балл больше – 34.

Среди других игр стоит отметить поражение еще одного из лидеров чемпионата «Сан-Антонио» от «Чикаго Буллз» со счетом 86:96. В свою очередь, «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Вашингтон Уизрдс» со счетом 110:103. Всего в этот день в лиге было проведено 11 матчей.

В турнирной таблице на Западе лидирует «Оклахома» - 37 побед. По 33 выигрыша на счету «Сан-Антонио», «Портленда» и «Клипперс». На Востоке у «Индианы» 35 побед, а у «Майами» - 32.