Гостям Чемпионата мира по хоккею обещают ускоренное оформление на белорусской таможне

Для болельщиков и участников Чемпионата мира по хоккею 2014 года, которые будут следовать в Беларусь и из нее, при пересечении границы будут применяться отдельные коридоры, где они пройдут ускоренное оформление.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил на пресс-конференции в Минске начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси Владимир Орловский.

«Прообразами таких коридоров являются действующие сегодня «зеленые каналы». Но в период чемпионата в таких каналах мы будем осуществлять не только контроль, но и ускоренное оформление транспортных средств с иностранной регистрацией. По нашим подсчетам, это будет занимать одну-две минуты. Соответственно, под это будут подстроены и информационные технологии. Та информация, которую необходимо вносить в информационные базы, будет вноситься уже после оформления, а не во время процедуры», - подчеркнул Орловский.

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По его словам, будет увеличено количество личного состава таможенных и пограничных служб, создан кадровый резерв. Сотрудников внутренних таможен перераспределят на границу.

В свою очередь, начальник отдела управления погранконтроля Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Сергей Белько отметил, что пропуск гостей и участников ЧМ через белорусскую границу будет осуществляться по действительным паспортам.

«В безвизовом порядке въедут в страну официальные участники чемпионата, члены команд-участниц, аккредитованные Международной федерацией хоккея специалисты. Болельщики будут пропускаться через границу по документам, а также по предъявлении электронного билета – его оригинала или сертификата», - сообщил Белько.

«Если со страной, откуда следует гражданин, установлен визовый характер въезда, то ему следует иметь или билет, по которому он пересечет границу в безвизовом порядке, или иметь визу для въезда в РБ. При следовании через Россию иностранцу необходима ко всему прочему транзитная виза РФ, таково требование российской стороны», - отметил Белько.

Справка УНИАН. Право организации чемпионата Беларусь получила в 2009 году. Его проведение запланировано с 9 по 25 мая на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене» в Минске.

Из-за нарушения властями Беларуси прав человека и наличия политзаключенных правозащитники и международные организации выступили против организации чемпионата. Идею переноса турнира поддержали многие европейские и американские политики. Некоторые страны уже пригрозили бойкотировать чемпионат в случае его проведения в Минске из-за репрессий, которые осуществляют белорусские власти.