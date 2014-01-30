В дерби Нью-Йорка «Рейнджерс» обыграл «Айлендерс»

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Центральный матч дня получился мало результативным, но держал зрителей в напряжении до самого конца. Любопытно, что счет открыли хозяева из «Айлендерс», чей игрок Брок Нельсон за полторы минуты до конца второго периода поразил ворота шведа Хенрика Лундквиста. Вместе с тем, его визави россиянин Евгений Набоков затем пропустил дважды. Спустя 40 секунд после первого гола, счет сравнял Бенуа Пуйо и на перерыв команды ушли при 1:1. А решающий гол на 5-й минуте третьего периода забил игрок «Рейнджерс» Дэниэл Карсилло.

В двух других матчах дня «Чикаго» обыграл «Ванкувер» - 5:2, а «Сан-Хосе» уступил «Эдмонтону» - 0:3.

В турнирной таблице на Западе по-прежнему лидирует «Анахайм» - 83 очка, который пытается догнать выигравший сегодня ночью «Чикаго» - 79. На Востоке у «Питтсбурга» - 76 баллов, а у «Бостона» - 71.