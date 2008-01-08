Тайсон предложил Холифилду реванш за откушенное ухо

Легендарный американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон заявил о том, что в 2008 году он намерен вернуться на профессиональный ринг, сообщает интернет-издание BoxingTalk.

По словам Тайсона, который свой пока последний бой провел 11 июня 2005 против Кевина Макбрайда, он ведет переговоры о реванше с многократным чемпионом мира Эвандером Холифилдом.

Бой между Тайсоном и Холифилдом, который состоялся 28 июня 1997 года в Лас-Вегасе, стал одним из самых скандальных в истории бокса. Он завершился дисквалификацией Железного Майка, откусившего сопернику в одном из эпизодов часть мочки уха.

После этого боя Майк Тайсон был лишен профессиональной лицензии, и свой следующий поединок провел лишь в 1999 году против южноафриканца Франсуа Боты. Стоит отметить, что в нынешнем году Тайсону исполнится 42 года, а Холифилду – 46 лет.

В ближайших планах Майка Тайсона – работа секундантом Султана Ибрагимова на объединительном бое россиянина с украинцем Владимиром Кличко за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF и WBO. Этот поединок состоится 23 февраля в Нью-Йорке, сообщает Лента.ру.