Менеджер Шумахера опровергла информацию о выведении гонщика из комы

Ранее СМИ сообщали, что Шумахер хорошо реагирует на процесс вывода из комы, который начался на этой неделе, сообщает РИА Новости.

Последние официальные заявления касательно здоровья немца были сделаны в середине января — тогда отмечалось, что его состояние стабильно, но по-прежнему остается критическим.

Катаясь на лыжах во французском Мерибеле 29 декабря 2013 года, Шумахер упал и ударился головой о камни. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы, в которую его ввели врачи. В первые дни после трагедии Шумахеру было сделано две операции. Температура тела гонщика была снижена до 35 градусов по Цельсию, для того чтобы уменьшить риск дальнейших поражений мозга.