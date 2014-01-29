«Донбасс» выиграл у «Атланта» последний «предолимпийский» матч КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была 50-я игра дончан в регулярном сезоне.

На юбилейный матч команда выходила в роли явного фаворита, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

После нерезультативного первого периода подмосковные хоккеисты захватили преимуществом в самом начале второй 20-минутки. Счет на 22-й минуте открыл Игорь Радулов. Но, в концовке периода, хозяева льда, благодаря дублю финского легионера Теему Лайне не только сравняли счет, но и вышла вперед. А в середине третьего периода, украинский легионер в составе «Атланта» Алексей Михнов сравнял счет – 2:2.

В овертайме команды не смогли решить исход игры, а в серии буллитов более удачливыми оказались хозяева. Решающий бросок в игре был на счету Рэнди Робитайла – 3:2.

Таким образом, дончане набрали в 50 матчах 90 очков, и по-прежнему занимают третье место.

Сезон КХЛ возобновится после Игр в Сочи 26 февраля.