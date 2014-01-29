«Будівельник» выиграл матч Еврокубка у израильского «Ха-Поэля»

Как сообщает кореспондент УНИАН, это был матч 4-го тура второго группового этапа.

Игра в Киеве изначально пошла по сценарию израильской команды, которая в первой четверти выиграла со счетом 31:25. Киевляне ответили своим рывком во второй 10-минутке, выиграв ее 26:19 и поведя перед большим перерывом с преимуществом «+1». После большого перерыва в игре продолжились «качели», в результате которых третий игровой отрезок выиграли израильтяне – 19:18, сравнявшие счет в матче. Все решалось в заключительной 10-минутке, где равновесие держалось до последних секунд. Победным в игре стал бросок Дариуша Лавриновича – 96:93.

Таким образом, после 4-х туров в турнирной таблице киевляне занимают второе место в таблице, выиграв 2 матча при 2 поражениях. У «Ха-Поэля» - 3/1. Кроме того, по итогам двух очных встреч перевес у израильской команды, которая домашний мат выиграла со счетом «+4».