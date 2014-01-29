Биатлонист Тищенко выиграл бронзу чемпионата Европы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации биатлона Украины.

Интрига в гонке держалась не только до финиша, но и после него – до окончательного судейского решения. Тищенко финишировал на четвертой позиции, проиграв 0.2 секунды Виктору Кривко из Белоруссии. Однако, вскоре белорусский спортсмен был дисквалифицирован. Причина дисквалификации мало распространенная - тренер на рубеже показал спортсмену табличку с мишенью по которой необходимо стрелять, что запрещено правилами.

В итоге, первое место занял Рене Захкна из Эстонии, второе - Иван Алехин (Россия) и третье - Артем Тищенко.

Среди других украинцев 9-м финишировал Антон Мигда, 15-м - Максим Ивко, 32-м - Андрей Доценко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в юниорской гонке у девушек серебро выиграла Анастасия Меркушина. Чемпионат Европы в Нове-Место продлится до 4 февраля.