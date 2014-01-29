Александр Усик поднялся в рейтинге WBC

Об этом сообщает boxingnews.com.ua.

Вместе с тем, его соотечественник и друг, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко 17-й – такую позицию он занимает после одного боя на профессиональном ринге. Впрочем, Василий сейчас сконцентрирован на другой версии, так как 1 марта он будет драться за титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе.

Еще ряд украинских боксеров входят в первую десятку рейтинга WBC в новой версии. Так, в первом полусреднем весе Виктор Постол идет на 1-м месте, в среднем весе Макс Бурсак – 10, в первом тяжелом весе Дмитрий Кучер – 8.

Рейтинг WBC обновляется раз в месяц.