Александр Усик поднялся в рейтинге WBC
15:42, 29 января 2014Спорт
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Олимпийский чемпион Лондона-2012, боксер промоутерской компании братьев Кличко К2 Рromotions, Александр Усик, который в декабре провел свой второй бой на профессиональном ринге, поднялся в рейтинге WBC, где он занимает уже 26-ю позицию.
Александр Усик / К2
Об этом сообщает boxingnews.com.ua.
Вместе с тем, его соотечественник и друг, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко 17-й – такую позицию он занимает после одного боя на профессиональном ринге. Впрочем, Василий сейчас сконцентрирован на другой версии, так как 1 марта он будет драться за титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе.
Еще ряд украинских боксеров входят в первую десятку рейтинга WBC в новой версии. Так, в первом полусреднем весе Виктор Постол идет на 1-м месте, в среднем весе Макс Бурсак – 10, в первом тяжелом весе Дмитрий Кучер – 8.
Рейтинг WBC обновляется раз в месяц.
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