Элина Свитолина победила 14-ю ракетку мира

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Матч затянулся на три партии, причем вторую украинка проиграла всухую – 0:6. Тем не менее, в стартовом сете наша спортсменка сумела выиграть с убедительным счетом 6:3, а в решающей третьей партии равная борьба длилась до счета 5:5. А в самой концовке убедительней была Свитолина, выигравшая со счетом 7:5.

Следующая соперница украинки определится сегодня вечером.

Как сообщал УНИАН, ранее, на первом турнире года из серии Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии – Свитолина обыграла входящую в ТОР-20 мирового рейтинга россиянку Светлану Кузнецову, а затем дошла до третьего круга соревнований, что стало лучшим выступлением среди всех представителей страны на соревнованиях в Мельбурне.