Элина Свитолина победила 14-ю ракетку мира

14:58, 29 января 2014
Спорт
0

Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации, в первом круге турнира серии WTA-tour в Париже обыграла 14-ю в мировом рейтинге Роберту Винчи из Италии.

Элина Свитолина / Reuters

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Матч затянулся на три партии, причем вторую украинка проиграла всухую – 0:6. Тем не менее, в стартовом  сете наша спортсменка сумела выиграть с убедительным счетом 6:3, а в решающей третьей партии равная борьба длилась до счета 5:5. А в самой концовке убедительней была Свитолина, выигравшая со счетом 7:5.

Следующая соперница украинки определится сегодня вечером.

Как сообщал УНИАН, ранее, на первом турнире года из серии Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии – Свитолина обыграла входящую в ТОР-20 мирового рейтинга россиянку Светлану Кузнецову, а затем дошла до третьего круга соревнований, что стало лучшим выступлением среди всех представителей страны на соревнованиях в Мельбурне.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter