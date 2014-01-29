Сборная Украины вышла в полуфинал Кубка Содружества

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Победа украинцев оказалась волевой, так как по ходу матча команда проигрывала. Счет на 10-й минуте открыл Томас Саламанавичюс. Впрочем, еще до перерыва украинцы не только сравняли счет, но и вышли вперед. А уже во втором тайме довели свой перевес до крупного. Голы в составе украинцев забивали Виталий Приндета (25-я минута), Владлен Юрченко (28), Андрей Тотовицкий (31) и Леонид Акулинин (47).

В пятницу, 31 января, в полуфинале сборная Украины встретится с победителем пары Белоруссия – Санкт-Петербург, чей матч состоится сегодня позже.

Как сообщал УНИАН, Кубок Содружества проходит в Санкт-Петербурге (Россия) с 24 января по 2 февраля.