Сборная Украины вышла в полуфинал Кубка Содружества
13:36, 29 января 2014Спорт
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В Санкт-Петербурге завершился первый четвертьфинальный матч Кубка Содружества по футболу, в котором молодежная сборная Украины (возраст игроков – до 21 года) обыграла команду Литвы со счетом 4:1 и вышла в полуфинал.
Кубок Содружества / com-cup.com/
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Победа украинцев оказалась волевой, так как по ходу матча команда проигрывала. Счет на 10-й минуте открыл Томас Саламанавичюс. Впрочем, еще до перерыва украинцы не только сравняли счет, но и вышли вперед. А уже во втором тайме довели свой перевес до крупного. Голы в составе украинцев забивали Виталий Приндета (25-я минута), Владлен Юрченко (28), Андрей Тотовицкий (31) и Леонид Акулинин (47).
В пятницу, 31 января, в полуфинале сборная Украины встретится с победителем пары Белоруссия – Санкт-Петербург, чей матч состоится сегодня позже.
Как сообщал УНИАН, Кубок Содружества проходит в Санкт-Петербурге (Россия) с 24 января по 2 февраля.
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