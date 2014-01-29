Биатлонистка Меркушина завоевала серебро чемпионата Европы

Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе Федерации биатлона Украины.

Меркушина блестяще показала себя, как на лыжне, показав 3-й результат по скорости среди всех участниц, так и на стрельбе, где на четырех огневых рубежах (20 мишеней) промахнулась лишь дважды.

В итоге, спортсменка финишировала на втором месте, уступив победительнице Анастасии Евтюниной из России 1 мин и 51 сек. Кстати, если бы украинка не ошибалась в стрельбе, то обошла бы соперницу на 9 секунд. По правилам, в индивидуальной гонке за каждый промах спортсменках начисляется штраф в 1 мин. Евтюнина же сегодня отстреляла «на ноль». Третьей финишировала итальянка Лиза Витоцци.

Неплохо выступили и другие украинки. 9-й финишировала Юлия Бригинец, (3 промаха, отстатвание - 4:44.5 мин.), 10-й - Юлия Журавок (4, +4:49.9 мин.), 20-й Лилия Горпинич (4, +5:57.3).

Чемпионат Европы в Чехии продлится до 4 февраля. В этом турнире команды выступают вторыми составами. Сильнейшие биатлонисты мира в данный момент готовятся к Олимпиаде-2014 в Сочи.