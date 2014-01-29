Сергей Бубка призвал Украину к олимпийскому перемирию
11:59, 29 января 2014Спорт
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Президент Национального олимпийского комитета, Олимпийский чемпион и Герой Украины Сергей Бубка призвал украинское общество разрешить ситуацию в стране путем мирных переговоров.
Сергей Бубка / noc-ukr.org/
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
В частности, Бубка отметил: «Все мы хотим, чтобы был мир. Накануне Олимпийских игр и на время их проведения всегда прекращались все войны. Поэтому я очень хотел бы, чтобы и в нашей стране было спокойно и не только на время зимних Олимпийских игр в Сочи. Мы все любим нашу страну, желаем добра и благополучия для всех. И нам крайне нужно олимпийское перемирие. Кстати, такая положительная традиция появилась еще в VII веке до нашей эры в Древней Греции. Думаю, что это хороший пример. Если мир может быть установлен на 16 дней проведения Олимпийских игр, то почему бы не сохранить его навсегда».
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