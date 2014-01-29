Шумахер введен в фазу постепенного пробуждения

Об этом сообщает французская L'Equipe со ссылкой на источники в больнице Гренобля.

Врачи клиники в Гренобле отмечают, что в состоянии здоровья спортсмена наблюдаются позитивные сдвиги. Введенный в кому в конце декабря спортсмен, спустя месяц введен в так называемую фазу постепенного пробуждения.

По данным источника, мозг спортсмена положительно отреагировал на изменения, и начался медленный процесс восстановления организма, возвращения его к жизни. Врачи не могут определить, как долго это будет продолжаться. Процесс может занять пару месяцев.

Ранее уже сообщалось о том, что спортсмен будет выведен из состояния комы, но тогда информацию СМИ в клинике никто не подтвердил, а друг Шумахера врач Жерар Сайан опроверг.

Как сообщал УНИАН, семикратный чемпион мира в классе Формула-1 Михаэль Шумахер 29 декабря ударился головой о камень, катаясь на лыжах во французских Альпах. На вертолете немец был доставлен в больницу города Мутье, а затем был переправлен в Гренобль.