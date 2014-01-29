«Индиана» вплотную приблизилась к лидеру чемпионата НБА

09:50, 29 января 2014
Спорт
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерз» вплотную приблизилась к лидеру чемпионата «Оклахоме» по количеству побед, переиграв в ночь на среду в Лос-Анджелесе местный «Лейкерс» - 104:92.

Лидер Индианы Пол Джордж (слева) в последнем матче не оказался на ведущих ролях / Reuters

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Хозяевам площадки в этой игре удалось на равных сражаться только в первой половине, которая завершилась вничью. Если стартовую 12-минутку «Индиана» выиграла со счетом 22:19, то затем «Лэйкерс» сумели восстановить паритет к большому перерыву – 27:30 в четверти и 49:49 в матче. Решающей в этом матче стала третья 12-минутка, в которой гости оформили 10-очковый перевес. А в заключительной четверти «Индиана» не только не позволила сопернику сократить преимущество, но и еще более упрочила его, доведя до 12-очкового.

Лучшим игроком матча в составе команды-победительницы стал Дэвид Вест, набравший 19 очков.

Таким образом, «Индиана» упрочила свои лидирующие позиции в Восточной конференции, одержав 35-ю победу при 9 поражениях. На Западе и в целом в лиге по-прежнему первое место занимает «Оклахома» - 36/10.     

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