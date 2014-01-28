Ольга Савчук проиграла в первом круге турнира в Патайе

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Савчук пробилась в основную сетку турнира через квалификационный турнир, но уже в первом круге ей попалась волею жребия одна из самых опасных соперниц, посеянная под 4-м номером. Если Савчук в мировом рейтинге занимает 108-е место, то Макарова – 28-е. Тем не менее, Савчук считается неудобной соперницей для Макаровой, так как выиграла у нее обе предыдущие личные встречи.

Украинка сумела оказать достойное сопротивление. Первую партию она выиграл со счетом 6:3. Но, в дальнейшем россиянка перехватила инициативу и выиграла две партии, а с ними и весь матч – 6:2, 6:4.

Матч длился 2 часа 16 минут. Ольга реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов, Екатерина - 8 из 15. Савчук три раза подала навылет и допустила 13 двойных ошибок против 1 эйса и 7 двойных у россиянки. Счет личных встреч стал 2:1 в пользу украинки.

Савчук была единственной представительницей нашей страны в основной сетке турнира в Таиланде.