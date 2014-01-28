Стаховский сможет выступить в матче Кубка Дэвиса Украина – Румыния
15:04, 28 января 2014Спорт
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Вторая ракетка Украины киевлянин Сергей Стаховский сыграет в матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Украина-Румыния.
Сергей Стаховский / Reuters
Об этом сообщает Теннисный портал Украины.
"Прошу прощения, что немного ввел вас в заблуждение. Врач сказал, что я уже готов играть. Вчера я присоединился к команде в Днепропетровске", - сообщил Стаховский.
Фамилия Стаховского отсутствовала в первоначальной заявке украинской команды (Марченко, Молчанов, Манафов, Бубка). Кого игрок заменит, станет известно во время официальной церемонии жеребьевки.
Напомним, что Стаховский получил травму в самом начале года на турнире в Сиднее.
Матч Украина – Румыния пройдет с 31 января по 2 февраля в Днепропетровске.
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