Форвард «Донбасса» дисквалифицирован на одну игру КХЛ

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

На 42-й минуте встречи «Донбасс» – «Локомотив» нападающий хозяев Роман Благой с нарушением правил атаковал у борта форварда ярославцев Джеффа Плэтта и был удален до конца игры. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оставил без изменений большой и дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут, правило 523 б «атака сзади с попыткой нанесения травмы»), а также наложил на игрока дополнительную дисквалификацию на один матч.

В нынешнем сезоне Благой сделал 2 передачи в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не забив при этом ни одного гола.