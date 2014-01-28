Форвард «Донбасса» дисквалифицирован на одну игру КХЛ
13:55, 28 января 2014Спорт
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Форвард донецкого «Донбасса» Роман Благой дисквалифицирован на один матч из-за грубого нарушения правил в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом».
Роман Благой / hcdonbass.com
Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
На 42-й минуте встречи «Донбасс» – «Локомотив» нападающий хозяев Роман Благой с нарушением правил атаковал у борта форварда ярославцев Джеффа Плэтта и был удален до конца игры. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оставил без изменений большой и дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут, правило 523 б «атака сзади с попыткой нанесения травмы»), а также наложил на игрока дополнительную дисквалификацию на один матч.
В нынешнем сезоне Благой сделал 2 передачи в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не забив при этом ни одного гола.
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