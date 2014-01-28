Президент ФФУ призвал болельщиков оставаться в стороне от политики

Об этом говорится в заявлении главы ФФУ, размещенном на официальном сайте федерации.

В частности, Коньков отметил: «Сегодня считаю необходимым обратиться к вам. Недавно, давая интервью и в очередной раз говоря об аполитичности футбола, я отмечал, что время в стране очень непростое. И от этого невозможно откреститься. И мне очень жаль, что к процессу присоединились болельщики. Еще раз подчеркиваю разграничение футбола и политики. Футбол не должен быть рычагом влияния на политические решения, даже в такой сложный период. Никто не отменяет права любого гражданина на выражение своей позиции и на свободу высказываний. Это гарантируется основным законом Украины - Конституцией. Но, впутывая клубные флаги, люди перестают высказываться только от себя. Они начинают выступать не как отдельные граждане, а как фан-группировки от того или иного футбольного субъекта».

Читайте такжеУльтрас полтавской «Ворсклы» выразили солидарность с МайданомПодытоживая, глава ФФУ отметил: «Подчеркиваю - футбольный болельщик не должен быть участником действий, приводящих к кровопролитию. Тем более - становиться его инициатором. Уверен, что сторонники клубов, как и раньше, проявлять присущие им мудрость и разум. Глубоко убежден в вашей взвешенности и понимании».

Отметим, что фаны футбольных клубов присоединились к акциям протеста после событий 22 января, когда в Киеве во время столкновений с правоохранителями были ранены несколько сот демонстрантов, несколько человек погибли. После этого о своей поддержке протестующим в Киеве и регионах заявили фанатские группы киевского «Динамо», харьковского «Металлиста», донецкого «Шахтера», львовских «Карпат», полтавской «Ворсклы», одесского «Черноморца», луганской «Зари». Количество фанатских групп и клубов, которые они представляют, постоянно растет. В некоторых городах они вышли на защиту протестующих против правоохранителей и провокаторов.