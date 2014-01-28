Лидер НБА выиграл матч регулярного чемпионата после трех проигранных четвертей

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Атланта» в этом матче повела в счете уже в первой четверти – 26:32. Вторая и третья 12-минутки прошли в приблизительно равной борьбе, но каждая из них завершалась также с преимуществом в 1 балл гостей.

Тем не менее, ключевой стала четвертая заключительная 12-минутка, которую хозяева выиграли с преимуществом «+10» - 32:22. Решающую лепту в победу своей команды внес Кевин Дюрант, набравший 41 очко, в два раза больше, чем его ближайшие по результативности партнеры по команде. Также не нашлось равных игроку по результативности и в стане «Атланты».

В еще одном матче дня команда украинских легионеров «Финикс» обыграла «Филадельфию» со счетом 124:113. Алексей Лэнь провел на паркете 14 минут, за которые набрал 6 очков, сделал 2 подбора и 1 блок-шот, допустил 2 потери и получил 1 персональное замечание. Вячеслав Кравцов не принимал участия в матче по решению главного тренера.

В турнирной таблице лиги на Западе у «Оклахомы» на счету 36 побед при 10 поражениях. На Востоке лидирует «Индиана» - 34/9.