«Питтсбург» вышел на второе место в НХЛ по общему количеству набранных очков
Команда Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», являющаяся лидером Восточной конференции, вышла на второе место среди всех команд лиги по количеству набранных очков, выиграв в ночь на вторник у «Баффало Сейбрз» со счетом 3:0.
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Равная игра в Баффало протекала до начала второго периода, когда на 6-й минуте лидер «Питтсбурга» Крис Кунитц открыл счет, забросил свою 24-ю шайбу в сезоне. В середине периода Дерик Энгелланд удвоил преимущество гостей, а уже в концовке матча, за 28 секунд до конца третьего периода Тэннер Глэсс довел счет до крупного - 3:0.
В еще одном важном матче дня идущий на втором месте на Востоке «Бостон Брюинз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:3. Лидеры Запада свои матчи сегодня ночью не проводили.
Таким образом, в турнирной таблице Запада у «Анахайма» по-прежнему 83 очка, а у «Чикаго» - 76. На Востоке у «Питтсбурга» - 76 баллов и больше побед, добытых в основное время, чем у «Чикаго». На счету «Бостона» - 69 очков.