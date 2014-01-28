«Питтсбург» вышел на второе место в НХЛ по общему количеству набранных очков

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Равная игра в Баффало протекала до начала второго периода, когда на 6-й минуте лидер «Питтсбурга» Крис Кунитц открыл счет, забросил свою 24-ю шайбу в сезоне. В середине периода Дерик Энгелланд удвоил преимущество гостей, а уже в концовке матча, за 28 секунд до конца третьего периода Тэннер Глэсс довел счет до крупного - 3:0.

В еще одном важном матче дня идущий на втором месте на Востоке «Бостон Брюинз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:3. Лидеры Запада свои матчи сегодня ночью не проводили.

Таким образом, в турнирной таблице Запада у «Анахайма» по-прежнему 83 очка, а у «Чикаго» - 76. На Востоке у «Питтсбурга» - 76 баллов и больше побед, добытых в основное время, чем у «Чикаго». На счету «Бостона» - 69 очков.