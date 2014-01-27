«Донбасс» выиграл матч КХЛ у «Локомотива»

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был третий матч команды в домашней серии из четырех игр.

Занимавший до игры четвертое место в турнирной таблице Конференции Запад донецкий коллектив считался фаворитом в матче с замыкающим восьмерку сильнейших клубом из Ярославля. И ход матча полностью подтвердил предигровые расклады.

На протяжении всех трех периодов дончане имели перевес, и каждую из трех 20-минуток выиграли с одинаковым счетом 1:0. Голы в составе хозяев площадки забросили Виктор Захаров, Лукаш Кашпар и Клэй Уилсон.

Таким образом, после 49 игр на счету дончан 88 очков и команда делит 3-4 места в турнирной таблице Запада с чешским клубом «Лев» (Прага). Впереди по-прежнему «Динамо» (Москва) и СКА из Санкт-Петербурга.

Следующий 50-й матч команда в рамках регулярного сезона 2013/14 проведет 29 января также в Донецке против подмосковного «Атланта». Это игра станет для команды последней перед почти месячным перерывом в календаре, связанном с подготовкой национальных сборных к хоккейному турниру Олимпиады-2014 в Сочи и самими Играми.